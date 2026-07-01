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Чикаго Булс се подсили с шампион

  • 1 юли 2026 | 17:14
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Чикаго Булс се подсили с шампион

Свободният агент Норман Пауъл постигна споразумение за двегодишен договор на стойност 45 милиона долара с Чикаго Булс, съобщи Шамс Чарания от ESPN.

Пауъл се присъединява към Чикаго след силен сезон с Маями Хийт, където се превърна в една от основните опции в нападение и заслужи първото си участие в "Мача на звездите" на НБА.

33-годишният баскетболист пристига в Чикаго като ветеран, който може незабавно да даде на "Биковете" още един надежден офанзивен вариант, особено до изгряващата звезда Матас Бузелис.

През редовния сезон 2025/26 Пауъл записа средно по 21,7 точки, 3,5 борби и 2,5 асистенции на мач за Маями при 47,0% успеваемост на стрелбата от игра.

Пауъл влиза в НБА през 2015 г. след четири сезона в UCLA. Той беше избран под номер 46 във втория кръг на драфта от Милуоки Бъкс, преди веднага да започне кариерата си в НБА с Торонто Раптърс.

Гардът-ветеран прекара първите си пет и половина години в НБА в Торонто, където беше част от шампионския отбор на Раптърс през 2019 г.

Впоследствие той игра за Портланд Трейл Блейзърс, Лос Анджелис Клипърс и Маями Хийт, преди да постигне настоящото споразумение с Чикаго.

Кариерата на Пауъл е изградена върху това да бъде ефективна реализатор, стрелец от тройката и способността му да играе както като титуляр, така и като основна резервна опция в нападение.

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Снимки: Gettyimages

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