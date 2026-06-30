Ламин Ямал: Франция не е по-силна от Испания

Крилото на испанския национален отбор Ламин Ямал не вижда ясни фаворити на Световното първенство.

На въпрос кой тим е с най-големи шансове да триумфира на турнира, Ямал отговори:

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal: "France have not beaten us in 2 years, so they can't be considered better than us."



"They're at an excellent level, have wonderful players, but I don't think they're above anyone."



"For me, there's no one above Spain." pic.twitter.com/cGm406ReoO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026

„Първо трябва да спечелим първия си мач от елиминациите. В момента няма нито един отбор, който да е значително по-слаб от нас. Трябва да излезем на терена, да покажем добър футбол и да победим. Няма отбор, който да е невъзможно да бъде победен.“

„Франция не е по-силна от нас – все пак не успяха да ни победят на Европейското първенство. Затова няма никакви фаворити. Нито един национален отбор не превъзхожда останалите“, заяви Ямал.

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Снимки: Gettyimages