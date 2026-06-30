Ламин Ямал: Франция не е по-силна от Испания

Крилото на испанския национален отбор Ламин Ямал не вижда ясни фаворити на Световното първенство.
На въпрос кой тим е с най-големи шансове да триумфира на турнира, Ямал отговори:
„Първо трябва да спечелим първия си мач от елиминациите. В момента няма нито един отбор, който да е значително по-слаб от нас. Трябва да излезем на терена, да покажем добър футбол и да победим. Няма отбор, който да е невъзможно да бъде победен.“
„Франция не е по-силна от нас – все пак не успяха да ни победят на Европейското първенство. Затова няма никакви фаворити. Нито един национален отбор не превъзхожда останалите“, заяви Ямал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages