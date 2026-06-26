Играчите на Етър се запознаха с промените в правилата

Най-новите промени във футболните правила, влезли в сила през 2026 г., бяха представени на футболистите на „Етър“ от Георги Давидов – член на Инструкторския панел на БФС, чийто председател е Александър Костадинов. Давидов отговаря за клубовете от Централна Северна България.

"Целта е да запознаем клубовете с най-новите промени, които вече влязоха в сила. За втора поредна година в „Етър“ откликват и футболистите слушаха с интерес новостите. Дискутирахме и някои ситуации от Световното първенство. Една от основните идеи е увеличаването на чистото игрово време и намаляване бавенето на играта. В България чистото игрово време варира от 42 до 52 минути, докато в страни като Англия и Германия е над 60 минути“, коментира Георги Давидов. Сред основните промени са 10 секунди за напускане на терена при смяна, 5 секунди при очевидно забавяне на изпълнение на тъч и на удар от вратата, 1 минута задължителен престой извън терена след оказване на медицинска помощ.

"Често футболисти искат влизането на лекар на терена с цел бавене на времето, после обаче стават бързо. Затова вече при излизането им от терена след оказването на медицинска помощ, те трябва да престоят извън игра най-малко 1 минута. Но влизането ще става не автоматично след 1 минута, а чак при следващото спиране на играта“, поясни Георги Давидов.

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