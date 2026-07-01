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  3. Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир във Франция

Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир във Франция

  • 1 юли 2026 | 21:04
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Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир във Франция

Българката Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Екс ле Бен (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Иванова отстъпи пред поставената под номер 2 в схемата Лиса Заар (Швеция) с 2:6, 3:6 за 77 минути на корта.

Българката не удържа три пъти подаването си в първия сет, а във втората част поведе с 3:2, но загуби следващите четири поредни гейма, а с това и срещата.

Вчера Иванова победи Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3 на старта на надпреварата.

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