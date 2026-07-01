Финалите на УТА се местят от Саудитска Арабия в Индиън Уелс

Финалите на УТА - турнир, с който завършва сезона в женския тенис, се местят от Саудитска Арабия в Индиън Уелс, Калифорния, тази година. Финалите през 2026-а, за които се класират осемте най-добри тенисистки на сингъл и двойки, са насрочени за периода от 8 до 15 ноември.

„След две вълнуващи години на финалите на УТА в Рияд, УТА поиска преместването на финалите на ново място тази година. Тенис федерация на Саудитска Арабия прие предложението на УТА и двете организации се споразумяха взаимно за прекратяване на споразумението за домакинство, но се гордеят с постиженията, постигнати чрез партньорството си“, заявиха от УТА, цитирани от АП.

Индиън Уелс е домакин и на турнирите BNPParibas Open за мъже и жени през март.

Елена Рибакина победи Арина Сабаленка в мача за титлата на финалите миналата година. Рибакина получи 5,23 милиона долара, след като завърши с пет победи от пет мача. УТА обяви, че това е най-голямата печалба в историята на женския тенис. Сабаленка взе 2,7 милиона долара като подгласничка.

Наградният фонд за тази година все още не е обявен

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