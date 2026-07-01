CEV обяви петте "уайлд кард" за Шампионската лига, Левски отново в квалификациите

Вчера Административният борд на Европейската волейболна конфедерация (CEV) потвърди разпределението на петте налични "уайлд кард" за участие в Шампионската лига при мъжете и жените през сезон 2026/2027.

Италианският гранд Итас (Тренто), испанският Гуагуас (Лас Палмас) и румънският Динамо (Букурещ) получават трите покани при мъжете.

Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

Това означава, че въпреки появилите се по-рано информации, за втора поредна година българският шампион Левски София няма да бъде сред отборите, които започват директно в груповата фаза, а ще трябва да премине през квалификационните кръгове, за да си осигури място сред най-добрите в ШЛ.

При жените двете "уайлд кард" пък отиват при италианският Игор Горгондзола (Новара) и турският Галатасарай Дайкин (Истанбул).

"Бих искал да благодаря на всички клубове, които проявиха интерес да се присъединят към Шампионската лига и подготвиха своите кандидатури с толкова много грижа и старание. Качеството на техните заявки ясно показва и отразява огромната стойност на тази емблематична надпревара – всеки мечтае да бъде част от нея", заяви президентът на CEV Роко Сикирич. Одобрените покани допълнително укрепват волейболната Шампионска лига, като събират утвърдени волейболни сили и амбициозни клубове от широк кръг европейски пазари. Този подход подпомага продължаващото развитие, видимостта и дългосрочния растеж на водещия европейски клубен турнир, като същевременно поддържа най-високите спортни стандарти. С добавянето на тези пет отбора към класиралите се според европейската ранглиста и резултатите от вътрешните първенства, ние гарантираме, че Шампионската лига остава истински еталон за качество и съвършенство от спортна и търговска гледна точка. Елитът на световната волейболна общност отново ще радва феновете с изпълнения от най-високо ниво."

Пълният списък на участващите отбори ще бъде публикуван допълнително, а жребият за квалификациите и груповата фаза на Шампионската лига при мъжете и жените е насрочен за 15 юли (сряда) от 13,00 часа българско време.

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