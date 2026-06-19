Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

Публикация в социалните мрежи на белгийския първенец Грийнярд (Маасейк) изглежда изпревари официалното съобщение на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и разкри списъка с отбори, които ще участват в следващото издание на Шампионската лига за мъже през сезон 2026/27.

В съобщение, разпространено в социалните си медии, белгийският клуб отпразнува завръщането си в най-престижния континентален турнир, като покани фенове и ентусиасти да посочат кой съперник биха искали да видят в „Steengoed Arena“ през следващия европейски сезон. Към публикацията е приложен списък с 20 отбора, който съвпада с този на тимовете, определени да вземат участие в груповата фаза на надпреварата. Сред тях е и първенецът на България - Левски София.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Новината бе потвърдена и от най-популярният волейболен сайт в Италия и света Volleyball.it.

🏆 Champions League 2026/27: un post del Greenyard Maaseik potrebbe aver anticipato le 20 squadre partecipanti.



🇮🇹 Nell'elenco compaiono Perugia, Civitanova, Verona e anche Trento, possibile indizio sulla wild card per l'Itas.



⚠️ Nessuna conferma ufficiale CEV.



📲 Tutti i… pic.twitter.com/OhvCVb4k2M — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) June 19, 2026

Сред най-интересните аспекти е присъствието на 4 италиански клуба. Наред с вече класиралите се Сър Суса Вим (Перуджа), Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов и Симеон Николов и дебютанта Верона, в списъка фигурира и Итас (Тренто). През последните седмици се говореше за възможността именно този отбор да получи „уайлд кард“ за достъп до състезанието.

Списъкът включва също 3 полски отбора – Алурон Варта (Заверче), Богданка ЛУК (Люблин), с Алекс Грозданов, и Пройект (Варшава), два турски – Зираат Банккарт (Анкара) и Галатасарай (Истанбул), два френски – Монпелие и Поатиеs, както и два германски тима.

Картината се допълва от по един представител на Испания, България (Левски София), Гърция, Чехия, Румъния и Австрия, както и самия белгийски Грийнярд (Маасейк).

Ако информацията от белгийския клуб бъде официално потвърдена от CEV, Шампионската лига за мъже през сезон 2026/27 ще стартира със следните 20 отбора:

Въпреки че все още не е официално потвърдена, тази информация представлява значителна индикация за състава на следващата Шампионска лига за мъже и най-вече за присъствието на четири италиански отбора в най-престижния европейски волейболен турнир.

От първенеца на България Левски София нито потвърдиха, нито отрекоха пред Sportal.bg, че има шанс "сините" да стартират директно в групите на Шампионската лига.

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