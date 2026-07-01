Алекс "Rainwaker" Петров с плах старт с екипа на Luminosity

Алекс "Rainwaker" Петров и новият му отбор Luminosity започнаха с поражение участието си на XSE Pro League Гуанджоу в Китай. Българинът и съотборниците му отстъпиха с 10:13 на Nemesis в първия рунд от Swiss фазата.
Срещата стартира с над пет часа закъснение заради сериозни технически проблеми. След началото Luminosity изостана и въпреки опитите си за обрат не съумя да грабне победата.
Най-добър за Luminosity бе Орелиен "afro" Драпие с 19 елиминации, докато с 23 сървъра поведе Данийл "Sdaim" Тупов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google