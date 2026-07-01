Алекс "Rainwaker" Петров с плах старт с екипа на Luminosity

Алекс "Rainwaker" Петров и новият му отбор Luminosity започнаха с поражение участието си на XSE Pro League Гуанджоу в Китай. Българинът и съотборниците му отстъпиха с 10:13 на Nemesis в първия рунд от Swiss фазата.

LG:CS is put to the test immediately as we are set to make our official debut at XSE Pro League in Guangzhou, China 🇨🇳



🔴LG vs Team Nemesis is live now!

📺 https://t.co/z31mTtdkyL#LGLOYAL #NEXTCHAPTER pic.twitter.com/y6WyYx6Lcc — Luminosity Gaming (@Luminosity) July 1, 2026

Срещата стартира с над пет часа закъснение заради сериозни технически проблеми. След началото Luminosity изостана и въпреки опитите си за обрат не съумя да грабне победата.

Най-добър за Luminosity бе Орелиен "afro" Драпие с 19 елиминации, докато с 23 сървъра поведе Данийл "Sdaim" Тупов.

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