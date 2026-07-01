Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон на SENSHI 32: само един продължава напред

Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон на SENSHI 32: само един продължава напред

  • 1 юли 2026 | 16:26
  • 85
  • 0
Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон на SENSHI 32: само един продължава напред

В двубой на ринга от основната схема на SENSHI Grand Prix до 85 кг, канадецът Оливър Лангуа-Рос и суринамецът Майлс Симсон ще покажат на какво са способни. Двамата ще се срещнат на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна, в битка, която ще определи кой ще продължи към полуфиналите на елиминационния турнир.

35-годишният Оливър Лангуа-Рос от Канада е добре познато име за публиката на SENSHI. До момента той има четири участия във веригата, в които е постигнал две победи. Сред най-значимите му отличия са титлата от K-Energy 8-Man Tournament през 2019 г., шампионският пояс на WMO Thailand от 2018 г. и титлата на Thepprasit Stadium в тежка категория от 2014 г. Натрупаният опит в международните турнири и познаването на атмосферата на SENSHI могат да се окажат негово сериозно предимство.

Насреща му ще застане 34-годишният Майлс Симсон от Суринам, който ще направи първата си поява на ринга на SENSHI. Той е носител на титлата WFCA Dutch Kickboxing Champion, двукратен световен шампион на Enfusion ECE и световен шампион по муай тай на SLAMM. Известен като „Наказателят“ Симсон се определя като завършен боец, който може да се адаптира спрямо всякакви обстоятелства. Оценявайки голямата възможност, която му дава международната верига SENSHI, той смята още в дебюта си да намери място сред претендентите за трофея.

Под прожекторите ще видим двама бойци с дългогодишен опит и шампионски отличия, които ще премерят сили в директен спор за място в следващата фаза на турнира. За Лангуа-Рос това е възможност да използва натрупания опит на ринга на SENSHI, докато Симсон ще се стреми да покаже високи бойни умения още с първата си поява във веригата.

Международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. Вниманието на феновете ще прикове елиминационният Grand Prix турнир до 85 кг, който ще определи новия шампион на SENSHI.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Тайсън Фюри загрява за Джошуа с мач срещу ветеран от Полша

Тайсън Фюри загрява за Джошуа с мач срещу ветеран от Полша

  • 1 юли 2026 | 10:29
  • 1975
  • 0
Али Юзеир в Sportal Fight Club: На SENSHI няма случайни бойци, готвя се за триумф

Али Юзеир в Sportal Fight Club: На SENSHI няма случайни бойци, готвя се за триумф

  • 1 юли 2026 | 10:29
  • 3360
  • 0
Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

  • 30 юни 2026 | 20:45
  • 803
  • 0
Владимир Кличко ще помага на София за организацията Европейското по бокс

Владимир Кличко ще помага на София за организацията Европейското по бокс

  • 30 юни 2026 | 15:39
  • 1188
  • 4
Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с Владимир Кличко

Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с Владимир Кличко

  • 30 юни 2026 | 12:28
  • 824
  • 2
Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 8034
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 2754
  • 6
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 4458
  • 13
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 5080
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер на корта

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер на корта

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 9778
  • 0
Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

  • 1 юли 2026 | 14:28
  • 3394
  • 0
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 5198
  • 0