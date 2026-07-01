Финализираха бойната карта за UFC 329: Конър Макгрегър срещу Макс Холоуей

Късна смяна спаси двубой в категория муха за събитието UFC 329.

Пълната бойна карта за UFC 329 вече е ясна, след като смяна в последния момент спаси мач от категория муха в предварителната част на галавечерта, оглавена от сблъсъка между Конър Макгрегър и Макс Холоуей.

След като Оди Озбърн получи контузия, която го извади от планирания двубой срещу Коди Дърдън, от UFC намериха готов съперник за ветерана от „Американ Топ Тийм“. Алесандро Коста, който идва след светкавичен нокаут в първия рунд над Мат Шнел в началото на юни, ще се завърне бързо в октагона, за да се изправи срещу Дърдън в предварителните битки на 11 юли.

Коста също прие битката с Шнел с кратко предизвестие, но определено се възползва максимално от тази възможност, постигайки светкавичен нокаут. Сега Коста ще опита да повтори успеха си, след като прие да се бие на UFC 329.

Що се отнася до Дърдън, той също е свикнал с битки, приети в последния момент. През април той се съгласи да се изправи срещу Жафел Фильо и в крайна сметка спечели с единодушно съдийско решение. Тази победа прекъсна серия от четири поредни загуби за Дърдън и го върна в правилния път преди следващия му двубой през юли. Дърдън също така разкри, че е бил възнаграден с нов договор за четири битки с UFC, заедно с приемането на мача срещу Коста.

Ето и цялата бойна карта:



Конър Макгрегър - Макс Холоуей

Беноа Сен-Дени - Пади Пимблет

Кори Сандхаген - Маурисио Баутиста

Брандън Ройвал - Лоунър Кавана

Кинг Грийн - Терънс Маккини



Никита Крилов - Робърт Уитакър

Гейбъл Стивън - Елиша Елисън

Коди Гарбрандт - Адриан Янес

Люк Райли - Кай Камака

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google