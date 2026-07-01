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Валенсия задържа ключов играч с нов договор

  • 1 юли 2026 | 14:23
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Валенсия задържа ключов играч с нов договор

Въпреки че се раздели с няколко основни фигури от състава си през сезон 2025/26, шампионът на Испания Валенсия си осигури услугите на Камерън Тейлър за бъдещето.

Испанският тим обяви, че Тейлър е подписал нов двегодишен договор, който ще го остави в отбора до края на кампанията 2027/28.

Въпреки че американското крило вече имаше действащ контракт до 2027 г., предишното му споразумение включваше откупна клауза на стойност 1,5 милиона евро. Според източници на BasketNews тази клауза е привлякла сериозен интерес от страна на Панатинайкос.

Универсалният 31-годишен играч изигра ключова роля за забележителния поход на Валенсия до Файнъл Фор на Евролигата, като записа средно по 11,8 точки, 4,4 борби, 2 асистенции и коефициент на полезно действие 13,6 на мач.

Тейлър беше особено важен в плейофната серия на Валенсия срещу Панатинайкос, която тимът му спечели. В петте мача от серията той постигна средни показатели от 11,4 точки, 5,6 борби, 2,4 асистенции, 1,4 откраднати топки КПД 12,8.

Сред играчите на Валенсия през този сезон Тейлър се нареди на второ място по отбелязани точки, втори по коефициент на полезно действие и първи по изиграни минути.

Неговото влияние обаче се простираше далеч отвъд традиционната статистика.

Според разширените данни наBasketNews, с Тейлър на паркета Валенсия е надигравал съперниците си с 9,5 точки на 100 притежания. Това е най-добрият нетен рейтинг в отбора и още едно доказателство за всестранното му въздействие в двете фази на играта.

Очакваното удължаване на договора на Тейлър идва в решаващ момент за Валенсия, който може да претърпи значителни промени в ядрото, изнесло впечатляващата кампания в Евролигата.

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Снимки: Imago

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