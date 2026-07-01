Гари предрече кога и как ще нокаутира Махачев

Иън Мачадо Гари обещава да нокаутира Ислам Махачев в предстоящия им сблъсък за титлата на UFC 330.

„Бъдещето“, както е известен Гари, е напълно уверен, че ще бъде новият шампион в полусредна категория след 15 август, когато ще се изправи срещу Махачев в главния двубой във Филаделфия. Гари влиза в мача след две поредни победи над бившия шампион Белал Мохамед и топ претендента Карлос Пратес, като има само една загуба в 11-те си участия в UFC. Той не само планира да сложи край на серията от 16 поредни победи на Махачев, но и обещава, че няма да има съмнение кой е по-добрият боец в октагона.

„Моят идеален сценарий е финал в четвъртия рунд“, заяви Гари на пресконференция в Дъблин. „Не искам ранен нокаут, защото тогава ще има „ако“, „но“, „може би“ и извинения. Искам четири рунда на пълна доминация, а в четвъртия рунд ще кажа на всички какво ще направя, след което ще вляза и ще го довърша. Ще отворя вратата, ще го вкарам в капаните си и след това ще му откъсна главата от раменете“, добави той.

Гари изпитваше трудности да завършва битките си в последно време, като последният му нокаут беше на UFC Шарлът през 2023 г., когато победи Даниел Родригес в първия рунд. Осем от първите му 12 професионални победи са постигнати преди финалния гонг.

Наскоро ирландецът подписа договор за мениджмънт с агенцията „Мачрум Талънт“ на Еди Хърн с намерението да повиши популярността и приходите си преди най-големия мач в кариерата си. Гари отдавна мечтае да достигне ниво на слава и влияние, което би убедило UFC да организира събитие на стадион „Кроук Парк“ в Дъблин. Организацията не е посещавала ирландската столица от 2015 г., когато събитието в „3Арена“ беше оглавено от Пади Холохан и Луис Смолка.

„Мачрум“ вече промотира събитие на „Кроук Парк“ на 5 септември, оглавено от прощалния мач на боксовата легенда Кейти Тейлър срещу Флора Пили, и Гари се надява той да е следващият, който ще получи тази възможност, в идеалния случай като действащ шампион на UFC.

„Спомням си, че ходех на мачове в Дъблин и имаше 86 700 души“, каза Гари. „Невероятно е. Любовта в тази страна към спорта и подкрепата към своите е огромна. Искам да бъда човекът, който ще върне UFC в Ирландия. Мина много време. Нося знамето на ирландското ММА от много, много дълго време. Със следващия си мач ще стана най-побеждаваният ирландец в историята на UFC, ще имам 11 победи и искам да ги върна тук.“

„Казвам го от първия ден. Аз съм следващата суперзвезда на ирландския ММА. Аз ще поведа втората вълна и искам да ги върна на „Кроук Парк“. Искам да ги върна в Дъблин. Искам да ги върна, където и да решат, че могат да отидат, защото тези фенове го заслужават“, завърши боецът.

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