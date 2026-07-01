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Даниел Кормие: Джон Джоунс отказа 7-цифрена сума за среща по борба

  • 1 юли 2026 | 14:07
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Даниел Кормие: Джон Джоунс отказа 7-цифрена сума за среща по борба

Даниел Кормие е пропуснал огромна сума пари, защото Джон Джоунс не е проявил интерес. Или поне така твърди самият Кормие.

Кормие и Джоунс имат едно от най-горещите съперничества в историята на UFC. Въпреки че Джоунс спечели и двата им двубоя (вторият по-късно беше отменен и обявен за несъстоял се, след като Джоунс даде положителна проба за забранено вещество), тяхното съперничество беше един от определящите сблъсъци в UFC. То е толкова значимо, че дори десетилетие по-късно и двамата продължават да печелят от него.

По-рано тази година Кормие и Джоунс бяха треньори на противникови отбори в руското ММА риалити предаване ALF, което отново разпали враждата им. Това накара Кормие да заговори за възможен кеч мач срещу Джоунс в „Риъл Американ Фрийстайл“ (RAF) – прохождаща кеч промоция. Представители на РАФ изглеждат заинтересовани от организирането на подобен двубой, но според Кормие, след проведени разговори, Джоунс не е показал никакъв интерес.

„Работата с Джон Джоунс е следната: няма да е в RAF, защото те не могат да си го позволят“, заяви Кормие по време на сесия с въпроси и отговори, публикувана в неговия канал в Ютюб. „Но има една организация, която ни предложи на двамата по седемцифрена сума за шестминутен мач. Той няма да го направи. Казвам ви, няма да го направи. Не лъжа. Преминах през преговорите и казах: „Ако се бори с мен, ще го направя. Но резултатът ще бъде 10-0. Ще го победя с технически туш.“ За съжаление, той знае, че ще бъде 10-0, затова няма да го направи.“

Кормие добави, че след като идеята за кеч мач е била отхвърлена, той се е опитал да предложи граплинг двубой с Джоунс, но отново е получил отказ.

„Тогава казах: „Ами да направим граплинг мач?“ Той каза „не“, само със събмишъни. Аз отвърнах: „Защо да не е с точки, нали, за да има победител? Не искам да завършваме наравно.“ „Без точки, само събмишъни.“ Така че той няма да го направи. Няма да се състезава с мен в нищо, в което смята, че има шанс да загуби. Така че, откажете се от идеята за Джон Джоунс. Той няма да го направи“, завърши Кормие.

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