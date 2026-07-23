Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

Олимпийският златен медалист и настоящ боец на UFC в тежка категория, Гейбъл Стивсън, се завръща на тепиха за свободна борба. Той ще се изправи срещу бившия си съперник от колежанските години Антъни Касиопи на събитието RAF 12.

Галавечерта ще се проведе на 22 август в „Рокет Арена“ в Кливланд и ще отбележи първата годишнина на организацията RAF.

Това ще бъде втора поява за Стивсън в РАФ. В дебюта си за организацията през май, на RAF 9, той постигна победа с технически туш над бившия боец от тежка категория на UFC и PFL, Александър Романов. По-рано този месец 26-годишният Стивсън направи и успешен дебют в UFC, като нокаутира Елиша Елисън в първия рунд на RAF 329. Стивсън има пет победи срещу Касиопи в досегашните им срещи.

Касиопи влиза в двубоя с набрана инерция след първата си победа в RAF миналата събота на RAF 11, където надделя над Мостафа Елдерс по точки. В предишните си мачове за организацията Касиопи се изправи срещу двама от най-добрите в света – Шамил Шарипов и Ахмед Тажудинов.

Основният двубой на RAF 12 ще бъде между Джордан Бъроуз и боеца на UFC в полусредна категория Шон Брейди. В подглавната среща Колби Ковингтън ще се бори с Белал Мохамед за „кросоувър“ титлата на РАФ в полутежка категория.

Колби Ковингтън и Белал Мохамед ще се борят за „кросоувър“ титлата на RAF 12 през август.

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