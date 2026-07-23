Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

  • 23 юли 2026 | 13:07
  • 327
  • 0
Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

Олимпийският златен медалист и настоящ боец на UFC в тежка категория, Гейбъл Стивсън, се завръща на тепиха за свободна борба. Той ще се изправи срещу бившия си съперник от колежанските години Антъни Касиопи на събитието RAF 12.

Галавечерта ще се проведе на 22 август в „Рокет Арена“ в Кливланд и ще отбележи първата годишнина на организацията RAF.

Това ще бъде втора поява за Стивсън в РАФ. В дебюта си за организацията през май, на RAF 9, той постигна победа с технически туш над бившия боец от тежка категория на UFC и PFL, Александър Романов. По-рано този месец 26-годишният Стивсън направи и успешен дебют в UFC, като нокаутира Елиша Елисън в първия рунд на RAF 329. Стивсън има пет победи срещу Касиопи в досегашните им срещи.

Касиопи влиза в двубоя с набрана инерция след първата си победа в RAF миналата събота на RAF 11, където надделя над Мостафа Елдерс по точки. В предишните си мачове за организацията Касиопи се изправи срещу двама от най-добрите в света – Шамил Шарипов и Ахмед Тажудинов.

Основният двубой на RAF 12 ще бъде между Джордан Бъроуз и боеца на UFC в полусредна категория Шон Брейди. В подглавната среща Колби Ковингтън ще се бори с Белал Мохамед за „кросоувър“ титлата на РАФ в полутежка категория.

Колби Ковингтън и Белал Мохамед ще се борят за „кросоувър“ титлата на RAF 12 през август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Дъстин Порие потвърди, че е загубил важно спонсорство след ареста му

Дъстин Порие потвърди, че е загубил важно спонсорство след ареста му

  • 22 юли 2026 | 14:50
  • 808
  • 0
BKFC с първо събитие в Белград

BKFC с първо събитие в Белград

  • 22 юли 2026 | 13:46
  • 534
  • 0
Непобеден български ММА боец отпадна от BRAVE 107

Непобеден български ММА боец отпадна от BRAVE 107

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 1021
  • 0
Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа: Научих си урока

Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа: Научих си урока

  • 22 юли 2026 | 10:51
  • 2544
  • 1
Нидерландец застава на пътя на Стоян Копривленски

Нидерландец застава на пътя на Стоян Копривленски

  • 22 юли 2026 | 10:39
  • 780
  • 1
Пимблет се подигра с Топурия, купи столчето му от мача с Гейджи

Пимблет се подигра с Топурия, купи столчето му от мача с Гейджи

  • 22 юли 2026 | 10:32
  • 1398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 16241
  • 130
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 10823
  • 21
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 6827
  • 13
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 4958
  • 5
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 6903
  • 16
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 3729
  • 4