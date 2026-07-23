Канело Алварес с нова дата за завръщането му

Двубоят между Канело Алварес и Кристиан Мбили ще се проведе на 31 октомври, съобщи самият Канело пред спортния журналист Ариел Хелуани. Първоначално срещата беше насрочена за 12 септември в Рияд, Саудитска Арабия, но преди около три седмици беше обявено отлагане без посочена конкретна причина.

Сега Канело разкрива, че са възникнали „някои семейни проблеми“ и не е бил готов да започне тренировъчен лагер, тъй като е трябвало първо да се справи с тях.

Канело (63-3-2, 39 нокаута) ще се бие за титлата на Световния боксов съвет (WBC) в супер средна категория, която е притежание на Мбили (29-0-1, 24 нокаута). Французинът беше повишен от временен шампион след оттеглянето на Терънс „Бъд“ Крауфорд, който победи Канело, за да стане безспорен шампион в категория до 76 кг. през септември 2025 г.

Алварес не се е боксирал оттогава, а Мбили ще бъде неактивен за същия период. Последната му битка беше в подгряващата карта на мача Канело срещу Крауфорд, където завърши наравно с Лестър Мартинес – настоящия временен шампион на WBC.

Срещата ще се състои в Рияд и ще се излъчва като платено събитие (пей-пър-вю) по DAZN или чрез техния абонаментен план „Ultimate“.

На 12 септември все пак ще има голям двубой – тогава е сблъсъкът за титлата в полусредна категория между Раян Гарсия и Конър Бен, организиран от "Zuffa Boxing".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google