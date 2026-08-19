Политехника се сдоби с експлозивен гард

Новакът в Sesame НБЛ за сезон 2026/27 Политехника обяви поредно ново попълнение, 11-о за тима това лято. Американският плеймейкър Ландън Гласпър подсилва тима, съобщи дупнишкият клуб на официалната си страница във Фейсбук.

"ЛАНДЪН ГЛАСПЪР Е ЕДИНАДЕСЕТОТО НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТЕХНИКА!

Американският плеймейкър е висок 188 см и пристига в Дупница след силен сезон в сръбския КК Джокер Сомбор. В първата си година в европейския баскетбол Ландън записва средно по 17.5 точки, 3.6 борби и 2.7 асистенции на мач.

Гласпър започва колежанската си кариера в Coffeyville Community College, където реализира по 13.9 точки средно на среща. След това преминава в North Carolina A&T и се състезава в NCAA Division I.

Още през първия си сезон за Aggies Ландън се утвърждава като един от водещите реализатори в своята конференция. През сезон 2023/24 той отбелязва средно по 20.9 точки, добавя 3.6 борби и 2.2 асистенции и намира място в третия идеален отбор на конференцията CAA. На два пъти е избиран и за Играч на седмицата.

През следващия сезон продължава със силните си изяви, като записва по 18.5 точки, 3.5 борби, 2.3 асистенции и 1.4 откраднати топки средно на мач. За двата си сезона в NCAA Division I поддържа впечатляващите 19.8 точки средно на среща.

Ландън е бърз и експлозивен гард, който може да създава положения за себе си и за своите съотборници. Неговата резултатност, енергия и опит ще добавят още качество към състава на Политехника за дебютния сезон на клуба в НБЛ.

Добре дошъл в семейството, Ландън!

Един отбор. Една цел. За Дупница!", написаха от Политехника в социалната платформа.

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Снимки: Imago