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  3. Съосновател на CS отбор: поддръжката струваше 1 милион евро годишно

Съосновател на CS отбор: поддръжката струваше 1 милион евро годишно

  • 1 юли 2026 | 13:26
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Съосновател на CS отбор: поддръжката струваше 1 милион евро годишно

Съоснователят на Gentle Mates Корентен "Gotaga" Усен разкри причините организацията да прекрати участието си в Counter-Strike. В интервю за L'Equipe той заяви, че поддръжката на отбора е струвала между 800 000 и 1 милион евро годишно.

По думите му, ако тимът не успее да се класира за Major турнирите, инвестицията трудно може да бъде възстановена. "Харчехме между 800 000 и 1 милион евро годишно за Counter-Strike. Ако не се класираме за Мейджър, това са пари, които няма как да си върнем", коментира Gotaga.

Снимка: HLTV

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