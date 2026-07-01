Българинът Алекс "Rainwaker" Петров продължава в Luminosity

Българската CS2 звезда - Алекс "Rainwaker" Петров, официално се раздели с Monte и продължава кариерата си в северноамериканската организация Luminosity. Новият тим на българина привлече четирима играчи от състава, впечатлил с представянето си на последния Мейджър.
Единственото ново име е капитанът Лукас "lux" Менегини, който заменя Джак "Gizmy" вон Спрекелсен, който се очаква да премине в 100 Thieves. Rainwaker няма да чака дълго за дебюта си. Тимът на Luminosity излиза още днес от 13:30 часа срещу руския Nemesis на XSE Pro League в китайския град Гуанджоу.