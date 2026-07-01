Българинът Алекс "Rainwaker" Петров продължава в Luminosity

Българската CS2 звезда - Алекс "Rainwaker" Петров, официално се раздели с Monte и продължава кариерата си в северноамериканската организация Luminosity. Новият тим на българина привлече четирима играчи от състава, впечатлил с представянето си на последния Мейджър.

🇪🇺 LUMINOSITY FAIT SON RETOUR SUR COUNTER-STRIKE AVEC UN FRANÇAIS !!



Le club victorieux au Major de 🇺🇸 Colombus 2016 débarque en Europe en récupérant le Core de 🇪🇺 Monte, avec notamment 🇫🇷 @afro_csgo !



🇧🇷 lux (IGL)

🇫🇷 afro

🇧🇬 Rainwaker

🇬🇧 AZUWU

🇱🇹 Bymaspic.twitter.com/fJZTqaG9ov — Croissant Strike (@CroissantStrike) July 1, 2026

Единственото ново име е капитанът Лукас "lux" Менегини, който заменя Джак "Gizmy" вон Спрекелсен, който се очаква да премине в 100 Thieves. Rainwaker няма да чака дълго за дебюта си. Тимът на Luminosity излиза още днес от 13:30 часа срещу руския Nemesis на XSE Pro League в китайския град Гуанджоу.

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