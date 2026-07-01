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Итаума ще се бие за световната титла на IBF

  • 1 юли 2026 | 12:00
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Итаума ще се бие за световната титла на IBF

Международната боксова федерация нареди на поставения под №1 претендент в тежка категория Франк Санчес и неговия екип да започнат преговори за мач за световната титла с поставения под №3 претендент Моузес Итаума и неговия екип.

Според директора „Връзки с обществеността“ на IBF Жанет Салазар, след като е получила официално уведомление, че Олександър Усик овакантява титлата на IBF в тежка категория, организацията е дала срок на Санчес и Итаума до 29 юли, за да постигнат споразумение за двубой, който да излъчи новия шампион, в съответствие с правилата на IBF за шампионски мачове.

IBF също така отправи топло послание към Усик.

„През цялата си забележителна кариера Усик се утвърди като един от елитните състезатели в спорта и за IBF е чест, че го е признала за един от своите световни шампиони. Неговият талант и стремеж към съвършенство оставиха траен отпечатък върху бокса и ще продължат да вдъхновяват бъдещите поколения бойци. IBF пожелава на Олександър Усик продължаващи успехи в бъдещите му начинания.“

Санчес, с баланс 26-1 и 19 нокаута, за последно беше видян на ринга през май, когато нокаутира Ричард Торес във втория рунд.

Итаума, с баланс 14-0 и 12 нокаута, който вече има насрочен двубой срещу друг претендент — Филип Хъргович — на 29 август в платено излъчване по DAZN, за последно се би през март, когато нокаутира дългогодишния претендент от периферията на елита Джърмейн Франклин в петия рунд.

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