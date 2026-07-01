Богдан Богданович премина в Хюстън Рокетс

Сръбският баскетболист Богдан Богданович се договори за едногодишен договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи Шамс Чарания от ESPN.

От Хюстън преследваха активно гарда и в крайна сметка успяха да привлекат един от най-опитните стрелци в лигата.

Богдан Богданович прекара сезон 2025/26 в НБА, белязан от контузии, играейки за ЛА Клипърс, преди да стане свободен агент, след като калифорнийци отказаха опцията в договора му за сезон 2026/27 на стойност 16 милиона долара. Сериозни здравословни проблеми ограничиха ветерана до едва 23 мача, което доведе до най-слабата му резултатна кампания в кариерата му в НБА.

Free agent Bogdan Bogdanovic has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Rockets executives recruited Bogdanovic tonight and now land an established, playoff-tested shooter for his 10th NBA season. pic.twitter.com/U68eAXWswS — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

За средно 19.7 минути на мач Богданович записваше едва по 7.4 точки, 2.6 борби и 2.2 асистенции. Засегнат от травмите, той изпитваше сериозни трудности да намери своя офанзивен ритъм в ограниченото си игрово време, регистрирайки най-ниските показатели в кариерата си по отношение на ефективността – едва 38.8% успеваемост от игра и 34.7% от зоната за три точки.

Заради здравословните си проблеми и спада във формата, той също така беше извън ротацията на старши треньора Тай Лу през изминалия сезон в НБА.

В крайна сметка Богданович намери ново място в Хюстън, като се очаква неговата доказана стрелба и надеждност да бъдат солидни елементи около офанзивните опции на отбора, допълващи Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages