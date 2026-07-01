Ям Мадар се раздели с Апоел Тел Авив

Апоел Тел Авив обяви раздялата с един от местните си играчи, след като официално потвърдиха, че Ям Мадар е активирал освобождаващата клауза в контракта си.

25-годишният израелски гард имаше действащ договор с Апоел до края на сезон 2026/27. Според Ноа Поплингер от Sport5, Мадар е активирал клаузата, като е заплатил сумата от 300 000 долара.

Съобщава се, че гардът все още не е взел решение за следващата си дестинация, но Апоел Йерусалим и Макаби Тел Авив се очертават като водещи варианти.

В официално изявление от Апоел Тел Авив се казва:

Баскетболен клуб Апоел Тел Авив потвърждава, че Ям Мадар информира клуба за решението си да се възползва от клаузата за напускане в своя договор.

През последния период клубът работи за постигане на споразумение с Ям и за осигуряване на оставането му в Апоел за още пет сезона.

Като част от тези усилия на Мадар беше представена безпрецедентна финансова оферта за израелски играч, която е изключително необичайна дори по европейските стандарти. Това отразяваше голямото уважение на клуба към него и ясното желание да го задържи. Предложението беше значително по-високо от всяка друга оферта, която играчът има в момента.

Освен това се проведе среща между Ям и старши треньора на отбора, по време на която двамата обсъдиха професионалните планове за предстоящия сезон и ролята на Ям в структурата на тима.

Срещата се проведе в позитивна атмосфера, като и двете страни останаха доволни. Ям получи ясна представа, че за него е предвидена много централна и значима роля в отбора през следващия сезон, като играчът щеше да получи статута, който му беше планиран.

Баскетболен клуб Апоел Тел Авив ще продължи да работи със същата амбиция, същата отдаденост и същия глад за успехи. Ще продължим да изграждаме отбор, който представя нашите ценности и се бори за всяка титла".

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Снимки: Imago