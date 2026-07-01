Али Юзеир в Sportal Fight Club: На SENSHI няма случайни бойци, готвя се за триумф

Али Юзеир беше гост в "Боен клуб Sportal" преди участието си на дългоочаквания турнир в средна категория на SENSHI 32 Grand Prix.

"Чувствам се много добре", започна Юзеир. "Подготовката минава по план. Тази седмица е последната, в която играх спаринг. Другата седмица е седмицата, в която ще свалям само килограми и ще си почивам. Смятам, че сме напълно готови за три мача.

Винаги турнирите са най-атрактивни, понеже този боец, който спечели първия мач, се надъхва още повече. Веднага и вторият мач е по-зрелищен. А за третия — не знам, ще видим и на третия. Понеже аз миналата година участвах в турнир само с два мача. На втория мач бях много по-надъхан от първия. Винаги първият мач е по-труден, понеже трябва да влезеш в боя. Трябва да видиш атмосферата каква е. Има малко повече напрежение, но за втория мач винаги си малко по-отпуснат. А за третия мач ще видим. Тази тръпка още не я знам.

Преди мача трябва да загрееш много хубаво. Трябва да играеш доста умно, за да избегнеш контузии. Да не се хвърляш излишно, да пестиш сили. И ако видиш възможност да приключиш мача преди съдийско решение, за да може почивката ти да е по-голяма. Всички, които ще участват на този турнир, всички бойци в тази категория, са доста доказани, опитни. Със сигурност всички ще играят умно. И в първия мач ще гледат да влязат в боя и да го изиграят умно. По-скоро бих казал, че ще се хвърлят на втория, на третия мач.

Винаги с моя треньор изучаваме опонентите, които предстоят. Този път го играем така, като подготовка за три мача. Първите четири рунда на тренировката тренираме само за първия ми опонент. Втората част от тренировката са други четири рунда за опонента ми, който ще е в другия поток. Двамата са Бокеме и Юри Де Соса. Ние мислим, че Урик Бокеме ще победи, понеже ми се струва по-опитен и по-силен от Юри Де Соса. Това все пак е бой, нищо не се знае, но така предполагаме. На финала очаквам, ако се справя с Джошуа, ако се справя с Урик Бокеме, на финала бих очаквал представителя на Канада или представителя на Италия — Фабиано Урито. Понеже те са доста опитни, имат доста мачове на SENSHI", каза Юзеир, а пълното интервю с него можете да видите във видеото.

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