Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Али Юзеир в Sportal Fight Club: На SENSHI няма случайни бойци, готвя се за триумф

Али Юзеир в Sportal Fight Club: На SENSHI няма случайни бойци, готвя се за триумф

  • 1 юли 2026 | 10:29
  • 994
  • 0

Али Юзеир беше гост в "Боен клуб Sportal" преди участието си на дългоочаквания турнир в средна категория на SENSHI 32 Grand Prix.

"Чувствам се много добре", започна Юзеир. "Подготовката минава по план. Тази седмица е последната, в която играх спаринг. Другата седмица е седмицата, в която ще свалям само килограми и ще си почивам. Смятам, че сме напълно готови за три мача.

Винаги турнирите са най-атрактивни, понеже този боец, който спечели първия мач, се надъхва още повече. Веднага и вторият мач е по-зрелищен. А за третия — не знам, ще видим и на третия. Понеже аз миналата година участвах в турнир само с два мача. На втория мач бях много по-надъхан от първия. Винаги първият мач е по-труден, понеже трябва да влезеш в боя. Трябва да видиш атмосферата каква е. Има малко повече напрежение, но за втория мач винаги си малко по-отпуснат. А за третия мач ще видим. Тази тръпка още не я знам.

Преди мача трябва да загрееш много хубаво. Трябва да играеш доста умно, за да избегнеш контузии. Да не се хвърляш излишно, да пестиш сили. И ако видиш възможност да приключиш мача преди съдийско решение, за да може почивката ти да е по-голяма. Всички, които ще участват на този турнир, всички бойци в тази категория, са доста доказани, опитни. Със сигурност всички ще играят умно. И в първия мач ще гледат да влязат в боя и да го изиграят умно. По-скоро бих казал, че ще се хвърлят на втория, на третия мач.

Винаги с моя треньор изучаваме опонентите, които предстоят. Този път го играем така, като подготовка за три мача. Първите четири рунда на тренировката тренираме само за първия ми опонент. Втората част от тренировката са други четири рунда за опонента ми, който ще е в другия поток. Двамата са Бокеме и Юри Де Соса. Ние мислим, че Урик Бокеме ще победи, понеже ми се струва по-опитен и по-силен от Юри Де Соса. Това все пак е бой, нищо не се знае, но така предполагаме. На финала очаквам, ако се справя с Джошуа, ако се справя с Урик Бокеме, на финала бих очаквал представителя на Канада или представителя на Италия — Фабиано Урито. Понеже те са доста опитни, имат доста мачове на SENSHI", каза Юзеир, а пълното интервю с него можете да видите във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Тайсън Фюри загрява за Джошуа с мач срещу ветеран от Полша

Тайсън Фюри загрява за Джошуа с мач срещу ветеран от Полша

  • 1 юли 2026 | 10:29
  • 989
  • 0
Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

  • 30 юни 2026 | 20:45
  • 784
  • 0
Владимир Кличко ще помага на София за организацията Европейското по бокс

Владимир Кличко ще помага на София за организацията Европейското по бокс

  • 30 юни 2026 | 15:39
  • 1139
  • 4
Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с Владимир Кличко

Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с Владимир Кличко

  • 30 юни 2026 | 12:28
  • 790
  • 1
Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 7933
  • 1
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 34686
  • 109
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 46136
  • 32
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 2259
  • 4
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 7095
  • 14
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 297
  • 0
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 66904
  • 218
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 17713
  • 63