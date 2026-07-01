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По петима напуснали и нови във ФК Ямбол

  • 1 юли 2026 | 08:25
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По петима напуснали и нови във ФК Ямбол

Усилена работа кипи по комплектоване състава на едноименния тим на Ямбол преди новия сезон Югоизточната Трета лига. С отбора се разделиха Териан Серкенджиев, Станимир Боев, Мартин Димитров, Димитър Александров и Благовест Величков, които играха за него през последната кампания. Новопривлечените на този етап са Анжело Петров (крило от ОФК Несебър), Георги Чолаков (крило от Сливен), Георги Динев (полузащитник от Сливен), Галин Стоянов (централен защитник от Сливен) и Велислав Марков (полузащитник).  

ФК Ямбол вече започна подготовката си. Първата приятелска среща е на 4 юли от 18:00 часа в Ямбол срещу едноименния тим на Несебър.

Първа тренировка за ФК Ямбол
Първа тренировка за ФК Ямбол
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