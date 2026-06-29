Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Първа тренировка за ФК Ямбол

Първа тренировка за ФК Ямбол

  • 29 юни 2026 | 07:36
  • 380
  • 0

Днес в 18:00 часа, едноименния тим на град Ямбол ще проведе първата си тренировка. 24 футболисти ще изведе треньорския щаб за въпросното занимание. С него ще се даде ход на подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички двубои.

Програмата за контролите:

4 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – ОФК Несебър

11 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Крумовград

15 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец (Бургас)

18 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Созопол (Созопол)

22 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: ФК Ямбол (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)

29 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Загорец (Нова Загора)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Фратрия взе юноша на градски съперник

Фратрия взе юноша на градски съперник

  • 28 юни 2026 | 23:42
  • 1389
  • 0
Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 10177
  • 34
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 57429
  • 261
Съдии от Косово и Люксембург ще свирят мачовете на ЦСКА срещу Дери Сити

Съдии от Косово и Люксембург ще свирят мачовете на ЦСКА срещу Дери Сити

  • 28 юни 2026 | 20:13
  • 1082
  • 0
Още една юноша на Септември подписа първи професионален договор с клуба

Още една юноша на Септември подписа първи професионален договор с клуба

  • 28 юни 2026 | 19:42
  • 1214
  • 0
Браво! Децата на Септември с уникален жест в памет на юношите на Славия

Браво! Децата на Септември с уникален жест в памет на юношите на Славия

  • 28 юни 2026 | 19:36
  • 1322
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 51834
  • 98
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 57429
  • 261
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
  • 2287
  • 0
Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 07:03
  • 1781
  • 0
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 96650
  • 165
Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 10177
  • 34