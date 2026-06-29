Първа тренировка за ФК Ямбол

Днес в 18:00 часа, едноименния тим на град Ямбол ще проведе първата си тренировка. 24 футболисти ще изведе треньорския щаб за въпросното занимание. С него ще се даде ход на подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички двубои.

Програмата за контролите:

4 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – ОФК Несебър

11 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Крумовград

15 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец (Бургас)

18 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Созопол (Созопол)

22 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: ФК Ямбол (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)

29 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Загорец (Нова Загора)

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