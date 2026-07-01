Гигант започва днес

Днес в 18:00 часа, Гигант (Съединение) стартира подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. 18 футболисти ще излязат за първата тренировка. Работи се по селекцията. Ще има нови попълнения. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

10 юли: Гигант (Съединение) – Левски II (София)

17 юли: Гигант (Съединение) – Оборище (Панагюрище)

24 юли: Гигант (Съединение) – ЦСКА III (София)

31 юли: Гигант (Съединение) – Крумовград

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