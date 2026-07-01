Дидие Дешан: Ние сме на мисия

Селекционерът на Франция Дидие Дешан остана доволен от представянето на неговия тим при победата с 3:0 над Швеция, която класира "петлите" за осминафиналите на Световното първенство. Той обаче отбеляза, че играчите му е можело да бъдат по-ефективни през първото полувреме и по-рано да решат мача.

Веднага след двубоя, попитан какво чувства, той отговори: "Голяма гордост. Ние сме на мисия - аз и целият отбор. Имаше някои оспорвани двубои от 1/16-финалите преди нашия мач. Не казвам, че нашият мач беше лесен, но имахме добър аванс, въпреки че можеше да бъдем по-ефективни".

"Трябва да оценим момента и да се радваме на победата. Предстои ни нов труден мач след четири дни. Но играчите за това са тук. Има друго препятствие за преминаване. Няма смисъл да гледаме много напред, защото иначе реалността бързо ще ни настигне. Трябва да запазим тази концентрация и решителност. Имаме талант, но отново трябва да го направим след четири дни", допълни той.

По отношение на следващия съперник Парагвай треньорът коментира: "Наблюдавах ги. Не случайно стигнаха до тук. Не забравяйте, че Германия е много добър отбор. Те имат това южноамериканско ДНК. Здраво влизат, печелят единоборства. Но имат и добри играчи. Ще си дадем време. Има два дни, в които да се порадваме. След това превключваме на друга вълна".

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