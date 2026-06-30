Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

Бившият защитник на Интер Стефан де Фрай се присъедини към Панатинайкос като свободен агент. Новината беше официално потвърдена от гръцкия клуб.

Нидерландският футболист подписа договор със „зелените“, който ще го задържи в отбора до лятото на 2027 година.

Де Фрай игра за Интер от 2018 г. насам. За този период той записа 296 мача за „нерадзурите“, в които отбеляза 13 гола и направи 8 асистенции.

С миланския гранд защитникът стана три пъти шампион на Италия, а също така спечели по три пъти Купата и Суперкупата на страната. В кариерата си е играл още за Лацио и Фейенорд.

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