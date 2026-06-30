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  3. Котел отново приема шахматния фестивал "Георги Раковски"

Котел отново приема шахматния фестивал "Георги Раковски"

  • 30 юни 2026 | 19:18
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Котел отново приема шахматния фестивал "Георги Раковски"

Котел ще бъде домакин на международния шахматен фестивал „Георги Раковски“ за пета поредна година, съобщиха от общинския пресцентър.

От 1 до 5 юли на шахматната дъска ще се срещнат 110 шахматисти от България, Украйна, Русия, Гърция, Казахстан и Турция. Надпреварата по класически шахмат ще се проведе по швейцарска система в девет кръга. В рамките на фестивала на 2 юли ще се проведе и блиц турнир.

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Очаква се над 50 деца да се включат в детското съревнование, насрочено за 4 юли.

Наградният фонд на тазгодишното издание е 5000 евро, който ще бъде разпределен между най-добре представилите се състезатели.

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