Pаконопроект предвижда До 20% корпоративен данък да може да се преотстъпва в полза на спорта

Механизъм за преотстъпване на до 20% корпоративен данък в полза на спорта, предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, подготвен от "Демократична България" (ДБ). Промените бяха представени и обсъдени на кръгла маса в парламента с представители на спортни федерации и клубове.

Предлага се данъчно задължено лице да може да насочи до 20% от дължимия корпоративен данък към лицензирани спортни федерации, спортни клубове, Българския олимпийски комитет, Националната параолимпийска организация, държавата, общините и юридически лица, изграждащи и управляващи спортна инфраструктура, като получателят на средствата следва да отговаря на определени изисквания.

В началото на кръглата маса депутатът от "Демократична България" Калоян Иванов изрази разочарование, че голяма част от федерациите са отказали да дойдат, някои в последния момент, като са се допитвали до управляващите дали въобще да идват. Той отбеляза, че спортът е надпартийнно занимание.

В законопроекта предлагаме пренасочване/инвестиране на 20% от данък печалба в спортни федерации, в професионални отбори и в спортна инфраструктура. От тях 35% трябва да бъдат насочени задължително към детско-юношески школи, обясни той. Ако дадем 100 лева на един отбор, 35 лева трябва да отидат към децата за подготовката им, за състезания и тренировъчни екипи, даде пример Иванов. На нас ни липсват тренировъчните зали, затова има част, която позволява 100% насочване на тези средства към инвестиране в тренировъчна инфраструктура с обществена полза, посочи още депутатът. Ако по този механизъм бъде построен салон, в който да тренират децата от някоя школа, в някакъв процент от времето той трябва да бъде отворен за обществено ползване, разясни Калоян Иванов. Средствата за построяване на спортната инфраструктура могат да бъдат акумулирани в рамките на три години. Ако не се случи това нещо, са длъжни да върнат средствата в бюджета, допълни той.

Владислав Панев (ДБ) посочи, че трябва да се предвидят разпоредби, така че да не се отваря "вратичка" за злоупотреби и новосъздадени клубове да не източват държавния бюджет. Българският закон предлага ниски данъци и малки възможности за намаляването им, каза още той.

Александър Минев от Българската федерация по таекуондо каза, че ако се вземат всички министерства и общини, в които се дават пари за спорт, средствата възлизат на над 800 млн. евро, никой обаче не следи как се харчат тези пари. Относно злоупотребите, той изрази притеснения по три точки от законопроекта – включването на държавата и общините като потенциални бенефициенти. Освен това всяка една фирма, която има договор за някаква земя, може да построи зала, изключват се спортните организации, посочи Минев. Кой преценява колко точно процента ще бъдат спестени от данъка, попита още той.

Държавата и общините са записани, за да облекчим публично-частното партньорство (ПЧП), обясни депутатът от ДБ Любен Иванов. Той посочи, че в момента финансирането на спортната инфраструктура върви през бюджета на три министерства, като няма никаква координация на средствата и се получават спортни стадиони в населени места, където няма хора и няма клубове.

Калоян Иванов обясни, че гаранцията срещу злоупотреби е изискването един клуб да е регистриран 24 месеца по-рано преди кандидатстването за финансиране. Този клуб трябва да бъде регистриран в спортна федерация, посочи той. Нито един клуб няма да получи финансиране, ако не поддържа детско-юношеска школа, отбеляза още той.

Иван Ценов, председател на Асоциацията на българските спортни федерации, посочи, че всяка година между 10 и 12 млн. от Министерството на младежта и спорта се харчат за спортно-техническа база. Предложили сме за тези пари да могат да кандидатстват само спортни клубове и федерации, като това да става от общината, но на базата на договор с федерация или клуб, посочи той. Ако ще се прави спортна зала за волейбол, баскетбол или хандбал, да има подписите на трите федерации, че ще я ползват, предложи Ценов. Според него самите спонсори също трябва да могат да контролират къде отиват средствата.

Петър Георгиев, председател на баскетболния клуб „Рилски спортист“, коментира, че много фирми са готови да дадат тези 20% за спорта, отколкото на някой, който ще ги открадне.

Николай Златков, председател на Българската федерация по автомобилен спорт, каза, че представеният проектозакон опростява пътя на средствата. Той посочи, че в момента парите за спорт не минават за разход и, ако успеят да променят това, ще е добре. Освен това, Златков обърна внимание, че автомобилният спорт не предполага развиването на детско-юношески школи.

Михаил Статев, член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, посочи, че трябва да се изравни статутът на юридическите лица с нестопанска цел и на капиталовите дружества, които развиват преимуществено спорта. Той предложи да се допълнят текстовете не само в Закона за физическото възпитание и спорта. Статев обясни, че професионалните футболни клубове са акционерни дружества, които имат собственици. За да могат собствениците да предоставят средства, те трябва да развиват друга търговска дейност, различна от спортния клуб, добави той. Затова трябва да се помисли в посока за свързаността на лицата.

Депутатът от ДБ Любен Иванов коментира, че проблемът със свързаните лица е проблем на данъчното право и няма как да избегнат ограниченията. Той посочи, че едната линия на промените е странични лица да дават пари посредством преотстъпването на данъка, и другата линия, която трябва да търсят, е да се облекчат собствениците на клубове как да дават пари и да им се признават за разходи.

Президентът на Българската федерация по хандбал Росен Добрев поиска да не се прибързва със законопроекта и всичко да се обсъди. Когато сме единни всички спортове, ставаме една сила, с която всички трябва да се съобразяват, добави той.

Треньорът по баскетбол Константин Папазов предложи да има следваща среща по подготвяните промени в закона, която може да е и през септември. Никога досега в парламента не е имало толкова спортисти, които да се борят за българския спорт, отбеляза още той.

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