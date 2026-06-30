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Министър Керязов отличи млади таланти в спортните танци

  • 30 юни 2026 | 10:16
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Министър Керязов отличи млади таланти в спортните танци

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с плакети младите български състезатели по спортни танци в категория до 11 години Александър Коротеев и Ева Христова, както и Георги Мицев и Цветина Йосифова.

„Поздравявам вас и вашите треньори за постигнатите успехи. Представихте се отлично на международната сцена. Вие сте доста млади и бъдещето е пред вас. Вярвам, че с труд, постоянство и всеотдайност ще достигнете най-високите върхове във вашия спорт. Пожелавам ви още много победи и поводи за гордост“, заяви министър Керязов.

Коротеев и Христова станаха вицесветовни шампиони в учебна програма през март в Пиеве Ди Ченто, Италия. Двамата триумфираха и в латиноамериканските танци на Открития шампионат на Италия в Червия, който се проведе в периода от 15 до 21 юни.

Мицев и Йосифова достигнаха полуфиналите на Световното първенство - учебна програма, като завършиха на 10-о място. Освен това те спечелиха титлата на Открития шампионат на Италия в стандартните танци.

Министър Керязов връчи плакети и на техните треньори Николета Райкова и Иван Райков, както и на председателя на Българската федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов.

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