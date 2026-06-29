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Налбантова взе среброто в САЩ

  • 29 юни 2026 | 02:19
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Налбантова взе среброто в САЩ

Българката Калояна Налбантова спечели сребърен медал на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката изигра страхотен мач, но загуби на финала от поставената под номер 2 в схемата Лине Кристоферсен (Дания) с 16:21, 21:16, 11:21 за 57 минути на корта.

Налбантова показа много високо ниво в първите два гейма и до 10:9 в третата част, след което датчанката направи серия от 11:0 и спечели мача.

Преди този двубой възпитаничката на Стилиян Макарски записа четири поредни победи. Това беше първи финал за нея на турнир от подобен ранг.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада) с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде Юн Шо Сун (Тайван).

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOOK

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