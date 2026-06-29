България с бронз от световното първенство на WDSF

България отново има повод за гордост на международната танцова сцена. На Световното първенство на WDSF World Championship – Junior 2 Latin, проведено в Бремен, Германия, нашата страна завоюва бронзов медал в изключително силна международна конкуренция.

Танцовата двойка Кристиян и Мартина за втора поредна година достигат финал на световно първенство, а тази година се изкачиха на почетната стълбичка, спечелвайки бронзов медал сред 64 двойки от 36 държави.

До края на годината на двойката предстоят още два ключови старта - световното първенство по стандартни танци в Чехия и световното първенство по 10 танца, на което Бургас ще бъде домакин на 26 септември.

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