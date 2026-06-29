Сребърен медал за Калояна Налбантова на BWF World Tour Super 300 в САЩ

Калояна Налбантова спечели сребърен медал в дисциплината единично жени на турнира по бадминтон от световните серии BWF World Tour Super 300 във Фулъртън (САЩ) с награден фонд от 250 хиляди щатски долара.

Българката изигра страхотен финален мач, но отстъпи пред поставената под №2 в схемата Лине Кристоферсен (Дания) с 16:21, 21:16, 11:21 след 57 минути игра.

Налбантова демонстрира много високо ниво през първите два гейма и до резултат 10:9 в решителната трета част, след което датчанката реализира серия от 11 поредни точки и стигна до крайния успех.

По пътя към финала нашата състезателка, под треньорското ръководство на Стилиян Макарскиi, записа четири поредни победи. Това беше първият финал в кариерата ѝ на турнир от сериите BWF World Tour Super 300 – поредно доказателство за нейното развитие, постоянство и място сред най-добрите състезателки на световната сцена.

За Калояна няма време за почивка. Още от 30 юни до 5 юли тя ще участва в следващия турнир от сериите BWF World Tour Super 300 в Маркъм (Канада), също с награден фонд от 250 хиляди щатски долара. В първия кръг нейна съперничка ще бъде Юн Шо Сун (Китайско Тайпе).

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