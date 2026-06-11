БФСШ с отговор във връзка с изявлението на най-добрата ни шахматистка Нургюл Салимова

От Българската спортна федерация по шахмат разпространиха съобщение до медиите във връзка с тиражираното вчера изявление на Нургюл Салимова, в което тя обясни, че е уморена от проблемите в родния шахмат и ако те не бъдат решени в скоро време България ще изгуби талантите си, включително и нея.

“Обръщаме внимание на следните факти:

Българска спортна федерация по шахмат е пълноправен член на международната федерация FIDE - International Chess Federation и континенталната European Chess Union.

Именно това дава право на участие в европейските и световните първенства на нашите състезатели, включително и в Батуми този юни. Отваряме скоба, че най-високите отличия в кариерата й - златните медали от Отборното европейско първенство 2023 г., Нургюл Салимова спечели, след като бе селектирана в състава на БСФШ и получи преференциални условия.

Категорично сме против да бъдем сравнявани с организация, която е със спрян от съда вътрешен лиценз и нулево международно признание - бфш2022.

Настояваме да се работи за незабавно решение от властимащите за подкрепа на българските шахматисти и треньори, а не да получаваме бланкетни отговори и да се търсят начини за отказ на съдействие, при положение, че без бюджет от министерството вече трета година спасяваме българския шах да остане на международната карта.”

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