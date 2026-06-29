Стамен Марков спечели епичния старт на Maxxis BG Downhill Series 2026 в Чепеларе

Легендарното трасе за спускане „Брус Лий“ над Чепеларе отново се превърна в арена на една от най-зрелищните битки в българското планинско колоездене. Първият кръг от Maxxis BG Downhill Series 2026 се проведе през уикенда и събра над 150 колоездачи от България, Гърция и Република Северна Македония.

В най-престижната категория „Мъже елит“ победата извоюва Стамен Марков (Riders United) с безапелационно време от 4:35.48, той демонстрира стабилно каране и се справи отлично с най-техничните секции по 3400 метровото трасе. Само на 0.71 секунди след него финишира един от най-силните гости – националният шампион на Гърция Александрос Топкароглу. Третото място на подиума при мъжете зае Стивиан Гатев (Hotalich) с време 4:40.27, а само с 5 стотни разлика след него се класира Валентин Тенев от столичния клуб MSM.

При дамите Деница Тошева (Riders United) показа, че е в отлична форма, финиширайки с време 5:40.21, което ѝ осигури първото място. На почетната стълбичка до нея се качиха Доротея Борисова (Middleforest) и Гергана Господинова (Black Sea Tsunami), които също се справиха достойно с предизвикателствата на родопския терен.

Силна заявка за бъдещето направиха и младите таланти. В категорията на юношите (17-18 г.) Аспарух Соколов (MSM) беше безпогрешен и завоюва златото с време 4:42.27, изпреварвайки гръцките представители Емануил Лукерис и Георгиос Хутос.

При по-малките юноши (15-16 г.) Денис Иванов (Riders United) грабна победата с време 4:55.33, следван от Христос Теопистос и Светозар Петров. В категория „Мастърс“ Борислав Спасов доказа, че опитът е решаващ, финиширайки пръв с 5:14.29.

Призьорите бяха наградени на официална церемония лично от кмета на град Чепеларе – г-н Боран Хаджиев, а победителите получиха парични и предметни награди от Red Bull, „Керхер България“, „Байк Център“, Пампорово АД и хотел „Перелик“.

С успешното приключване на първия кръг, фокусът на Maxxis BG Downhill Series се насочва към следващата спирка от календара, която е в Пампорово на 16-19 юли.

Междувременно в курорта летния сезон е в разгара си и ежедневно работят Велопарк Пампорово, лифтовете до връх Снежанка и Приключенски парк Язовира, които тази година привлича туристите с нова стена за катерене и уникалния 360 метров алпийски тролей над водата, който е абсолютен хит сред посетителите.

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