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  3. Новите играчи на "Огоста" вече са 12

Новите играчи на "Огоста" вече са 12

  • 30 юни 2026 | 18:16
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Новите играчи на "Огоста" вече са 12

Монтана се подсили с 12-и нов футболист. Защитникът Джан Хасан подписа договор с клуба за срок от две години. 24-годишният бранител идва на стадион "Огоста" от Добруджа.

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Преди него тимът привлече Кристиян Вълков, Стефан Каменов, Олджай Алиев, Велислав Василев, Димитър Аврамов, Георги Каракашев, Христо Иванов, Мартин Милушев Деян Кузманович, Ивелин Георгиев и Влади Ласков.

Монтана с още едно ново попълнение
Монтана с още едно ново попълнение

Утре Монтана заминава на лагер в Банско, като на път за пиринския балкан ще играе контролна среща с дубъла на ЦСКА, от 11:00 часа, на Панчарево.

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