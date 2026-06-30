Новите играчи на "Огоста" вече са 12

Монтана се подсили с 12-и нов футболист. Защитникът Джан Хасан подписа договор с клуба за срок от две години. 24-годишният бранител идва на стадион "Огоста" от Добруджа.

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Преди него тимът привлече Кристиян Вълков, Стефан Каменов, Олджай Алиев, Велислав Василев, Димитър Аврамов, Георги Каракашев, Христо Иванов, Мартин Милушев Деян Кузманович, Ивелин Георгиев и Влади Ласков.

Монтана с още едно ново попълнение

Утре Монтана заминава на лагер в Банско, като на път за пиринския балкан ще играе контролна среща с дубъла на ЦСКА, от 11:00 часа, на Панчарево.

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