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Монтана с още едно ново попълнение

  • 25 юни 2026 | 16:09
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Монтана с още едно ново попълнение

Монтана се подсили с още едно ново попълнение.   Ивелин Георгиев подписа своя договор със „сините“ и се завръща в родния си отбор. 19-годишният талант преминава през голяма част от възрастовите формации на Монтана, а до момента има 12 официални мача за представителния тим в професионалния футбол.

След периода си в Монтана Георгиев премина в Спортист (Своге), където през изминалия сезон се утвърди като основна фигура в състава. Той записа 30 мача, реализира 4 гола и имаше важен принос за оставането на „шоколадите“ във Втора лига.

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