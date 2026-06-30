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Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

  • 30 юни 2026 | 16:03
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Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

Испанският гранд Барселона е в напреднали преговори за привличането на звездата от ЕвроКъп Умоджа Гибсън, съобщава авторитетният сайт BasketNews. Заради притежанието си на български паспорт, новият наш национал няма да заема място за играч извън Европейския съюз в испанската Лига Ендеса, което също не е без значение за каталунците.

27-годишният Гибсън направи изключителен сезон с Цедевита Олимпия Любляна, където се утвърди като един от най-добрите гардове в ЕвроКъп и беше на косъм от попадане в идеалния отбор на турнира.

В ЕвроКъп той записа средно по 15.9 точки, 2.2 борби, 4.9 асистенции, 1.4 откраднати топки и коефициент на полезно действие 17.2 за по-малко от 25 минути на мач. Статистиката му включва 48% успеваемост при стрелба за две точки и 38% от зоната за три точки.

Роденият в САЩ пойнт гард направи няколко впечатляващи представяния през сезона, включително два поредни мача с по 25 точки срещу Бахчешехир Истанбул и Нептунас Клайпеда. Той също така завърши с 21 точки, 6 асистенции и само една грешка при победата на Цедевита като гост над Апоел Йерусалим.

Гибсън впечатли и в Адриатическата лига, където постигна средно по 15.5 точки, 1.7 борби и 5.1 асистенции на мач. Той се отличи и в няколко мача срещу отбори от Евролигата.

В решителен плейофен мач срещу Цървена звезда, той избухна с 26 точки, осем борби, шест асистенции и три откраднати топки, за да запази сезона на Цедевита Олимпия жив. Само два мача по-рано той отбеляза 25 точки срещу Партизан, а през редовния сезон добави 20 точки и осем асистенции при победа над Дубай.

Баскетболистът започва професионалната си кариера през 2023 г. и преди да се присъедини към Цедевита Олимпия, е играл за Гьотинген в Германия и Спартак Суботица в Сърбия.

Тъй като все още не всичко е докрай изчистено документално с паспорта на Гибсън, той почти сигурно няма да вземе участие в мача с Норвегия от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 в Ботевград на 5 юли.

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Снимки: Imago

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