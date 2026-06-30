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Майк Джеймс официално е свободен агент

  • 30 юни 2026 | 14:48
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Майк Джеймс официално е свободен агент

След исторически петгодишен престой, Майк Джеймс официално напусна Монако. По време на престоя си американският гард се превърна в реализатор номер едно в историята на Евролигата и беше избран за MVP на турнира през 2024 г. Сега той излиза на пазара като един от най-желаните свободни агенти, търсейки нов отбор, с който да се бори за титли.

Американският пойнт гард прекара най-дългия период в един клуб в своята кариера, играейки в продължение на 5 сезона за отбора от Княжеството.

По време на престоя си в Монако, Джеймс спечели 3 титли на Франция, Купата на Франция, Купата на лидерите във Франция и участва в 2 финални четворки на Евролигата.

В индивидуален план той също постигна невероятни успехи, превръщайки се в най-резултатния играч в историята на Евролигата с екипа на Монако и ставайки MVP на турнира за 2024 г.

През последния сезон той изигра 39 мача в Евролигата, в които записа средно по 16,4 точки, 6,5 асистенции (най-добро постижение в кариерата му) и 3,5 борби.

Джеймс ще бъде едно от най-желаните имена на пазара това лято, като търси нова среда, където да може да се бори за шампионски титли.

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