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Олимпия Милано и Еторе Месина се разделиха

  • 30 юни 2026 | 14:28
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Олимпия Милано и Еторе Месина се разделиха

Олимпия Милано и Еторе Месина официално прекратиха съвместната си работа след седем години. Месина, който по-рано през сезона се оттегли от треньорския пост, вече напусна и ролята си на президент по баскетболните операции. По време на престоя му отборът спечели три титли на Италия и постигна историческо участие във Финалната четворка на Евролигата.

Раздялата беше потвърдена с официално изявление от клуба. По-рано през сезона Месина се оттегли от позицията на старши треньор, за да се съсредоточи единствено върху задълженията си като президент по баскетболните операции – роля, която той напусна окончателно днес.

В рамките на седемгодишния си престой в клуба Олимпия Милано спечели три шампионски титли на Италия, две Купи на Италия и три Суперкупи на страната.

Под негово ръководство отборът също така върна Милано на сцената на Финалната четворка на Евролигата, достигайки до нея през 2021 г. след 29-годишно прекъсване.

"За всичко това Еторе Месина винаги ще заема видно място в историята на клуба. Олимпия и неговите собственици желаят на Еторе Месина всичко най-добро в бъдеще", се отбелязва в изявлението на клуба.

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Снимки: Imago

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