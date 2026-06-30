E-sports през юли: летните жеги носят и много страст

Юли традиционно е месецът на високите температури, но тази година в света на електронните спортове ще бъде направо нажежен до червено. Причината е една и е огромна - Esports World Cup (EWC) 2026.

Най-мащабният гейминг фестивал в историята събира световния елит на едно място, като тази година, поради съображения за сигурност, събитието се мести от Рияд под светлините на Париж. С космически наградни фондове и над 20 дисциплини, френската столица се превръща в епицентър на виртуалните битки.

А що се отнася до България, няма по-добро място за eSports залози от българския топ букмейкър, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там истинските фенове на гейминга и електронните спортове ще могат да направят своите майсторски предвиждания, възползвайки се от солидно разнообразие от пазари.

Но какво ни очаква в eSports през този месец и защо има събития, които просто си заслужава да бъдат проследени?

Тактическо напрежение: VALORANT открива сезона

Екшънът започва без никакво изчакване още в първите дни на месеца. Отборният шутър на Riot Games - VALORANT, получава честта да открие голямата сцена.

Груповата фаза стартира още на 2 юли, а големият финал е насрочен за 12 юли. С награден фонд от 2 милиона долара, най-добрите 16 организации в света, сред които колоси като Sentinels и Karmine Corp, ще премерят сили в Париж.

Очаквайте агресивни отигравания, перфектна координация и светкавични стратегии, които ще зададат тона за целия месец.

Битката за Древните: Dota 2 и нейният милионен залог

Веднага след старта на тактическите престрелки, феновете на MOBA жанра ще получат своето най-голямо изкушение.

От 6 до 18 юли фестивалът EWC ще бъде окупиран от Dota 2. Исторически това е дисциплината, която винаги гарантира най-драматичните обрати и разбитите сърца на сцената.

Юли ще бъде ключов тест за отборите преди късните есенни финали, като напрежението ще бъде гарнирано с милиони долари награден фонд и възможност за подпечатване на абсолютна доминация през сезона.

Кралете на Summoner's Rift: League of Legends се завръща за глобална слава

Ако Dota 2 е тежката артилерия, то League of Legends е кралицата на гледаемостта. Между 15 и 19 юли най-добрите регионални шампиони ще се изправят един срещу друг в Париж.

Историята тук е брутална - миналата година Gen.G триумфираха в епичен финал, но сега корейските титани от T1, предвождани от легендарния Faker, и китайските машини от JD Gaming идват за реванш.

Това е събитието, което ще събере милиони пред екраните на Twitch и YouTube, а залогът е чисто престиж и историческо наследство.

Скорост, бойни изкуства и мобилна доминация

Втората половина на юли предлага невероятно разнообразие за всеки вкус. Феновете на традиционния виртуален футбол ще могат да проследят най-добрите играчи на EA SPORTS FC 26 между 21 и 26 юли, където бързите пасове и тактическото мислене ще определят новия дигитален крал на Европа.

В същия уикенд (21-26 юли) феновете на Battle Royale жанра ще затаят дъх с класическия PUBG, а за любителите на бойните игри краят на месеца е запазен за Street Fighter 6 (28-31 юли) - перфектният завършек на един динамичен месец, изпълнен с чист адреналин и оспорвани битки.

В същото време мобилният гейминг ще докаже огромния си ръст с Mid Season Cup на Mobile Legends: Bang Bang, започващ на 22 юли с награден фонд от цели 3 милиона долара.

Къде е Counter-Strike 2?

Внимателните фенове на CS2 вероятно са забелязали липсата на любимата “пукотевица” в юлския списък. Спокойно, тактическият шутър е част от Esports World Cup, но неговото време ще дойде през август (12-23 август). Юли ще бъде времето, в което отборите ще проведат своите тежки летни лагери (bootcamps) и ще се подготвят за есенния полусезон.

Лятото е тук, климатиците работят на макс, а стриймовете са заредени. Юли обещава да бъде исторически месец за електронните спортове.

Сайт №1 за eSports залози напомня, че онлайн прогнозите са само за пълнолетни лица и че към тях трябва да се подхожда отговорно.

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Снимки: Imago