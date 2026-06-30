Стадионът на Берое посреща мач от Лигата на конференциите

Мачът от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите между отборите на Динамо (Минск) и Силекс (Кратово) ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора, реши УЕФА. Двубоят е на 9 юли (четвъртък) от 20:00 часа, а главен съдия е Йохан Хендрик Елефсен, който пристига чак от Фарьорските острови.

Динамо (Минск) е предложил два варианта за домакинство, тъй като европейската централа не позволява на отборите от Беларус да играят у дома заради подкрепата на страната към руската военна агресия срещу Украйна. Стадионът в Стара Загора е добре познат на комисиите в Нион, тъй като съвсем наскоро там се играха мачове от Европейските квалификации за юноши до 19 години и е ясно, че отговаря на критериите за началните кръгове в клубните турнири. Освен това, на беларусите ще бъде по-удобно да стигнат сравнително бързо до Скопие гостуването седмица по-късно.

Реваншът също ще се играе извън дома на клуба от Република Северна Македония, чието съоръжение в Кратово не отговаря на изискванията за европейски лиценз. Така на 16 юли Силекс ще домакинства на беларусите на базата на Футболната федерация на страната в Скопие.

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