Атланта каза "не" на Джонатан Куминга

Атланта Хоукс отказа да активира опцията да задържи крилото Джонатан Куминга в състава си през следващия сезон в НБА= 23-годишният национал на ДР Конго, който пристигна през февруари от Голдън Стейт Уориърс заедно с гарда Бъди Хийлд в замяна на Кристапс Порзингис, изигра 16 мача през втората половина на кампанията. От тях обаче само в един беше като титуляр, а Куминга става свободен агент и през лятото ще си търси нов отбор.

Конгоанецът участва и в шестте двубоя срещу бъдещия шампион Ню Йорк Никс в първия кръг от тазгодишните плейофи в Източната конференция. Средните му показатели за серията бяха 13,7 точки и 3,3 борби, но Атланта отстъпи с 2-4 победи, въпреки че водеше с 2-1.

Джонатан Куминга беше избран от Голдън Стейт в драфта на новобранците на НБА през 2021 година и прекара пет сезона в калифорнийския клуб. В това време той записа по 12,5 точки и 4,5 борби средно на мач и беше част от шампионския състав през сезон 2021/22.

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Снимки: Gettyimages