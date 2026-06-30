Шейн Ларкин напуска Анадолу Ефес, но се очаква да остане в Истанбул

След осем сезона, десет спечелени трофея и две титли от Евролигата, Шейн Ларкин се разделя с Анадолу Ефес. Очаква се следващата му спирка да бъде градският съперник Фенербахче.

Анадолу Ефес публикува емоционално видео в социалните мрежи, с което отдаде почит на своята легенда и един от най-великите играчи в клубната си история.

"Когато се присъедини към нас през 2018 г., нямахме представа накъде ще ни отведе това пътуване. Но още от първия ден беше ясно, че не си дошъл тук просто да играеш баскетбол; беше ти писано да заемеш много по-голямо място в живота ни", започва посланието на Ефес към гарда.

"Заедно мечтаехме, а след това тези мечти се превърнаха в реалност. Безброй трофеи, победи, исторически представяния и, разбира се, рекорди, най-вече две титли от Евролигата.

Днес не се сбогуваме просто с един баскетболист, а с модел за подражание за толкова много деца и примерен спортист, който винаги ще заема специално място в историята на нашия клуб. Благодарим ти от сърце за всичко, което ни даде, Sugar Shane!", завършва съобщението.

През миналия сезон Ларкин записа средно по 15.2 точки, 4.2 асистенции и 2.3 борби в едва 12 изиграни мача.

Според информация на BasketNews, Ларкин ще остане в Истанбул и ще се присъедини към Фенербахче за следващия сезон.

Гардът имаше договор с Анадолу Ефес до 2028 г., след като през 2024 г. подписа дългосрочно удължаване, което затвърди статута му на лице на клуба.

Смята се, че Ларкин ще плати приблизително 400 000 долара от собствения си джоб, за да прекрати договора си с Анадолу Ефес. Това на практика се равнява на последната му месечна заплата, която той ще жертва, за да си осигури по-ранно освобождаване.

Този ход ще доведе и до намаляване на заплатата на Ларкин във Фенербахче в сравнение с договора му в Ефес, който беше на стойност близо 4 милиона долара на сезон.

2018'de aramıza katıldığında, bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden, buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi.



Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki… pic.twitter.com/jQv6CT6pnp — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 30, 2026

Нито Ефес, нито Фенербахче ще компенсират разликата между предишния и новия договор на Ларкин. Вместо това, ветеранът е избрал да приеме значително намаление на възнаграждението си, за да се присъедини към Фенербахче.

По време на престоя си в Анадолу Ефес, Ларкин помогна на клуба да спечели две поредни титли в Евролигата през 2021 и 2022 г., превръщайки се в една от определящите звезди на тази ера.

Той беше избран в Идеалния отбор на Евролигата през 2022 г. и във Втория отбор през 2021 г. През 2020 г. спечели трофея "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор в турнира, а по-късно намери място и в отбора на 25-те най-велики играчи в модерната ера на Евролигата.

Ларкин дебютира в Евролигата през 2016 г. с Баскония, преди да се завърне в НБА за един сезон. Трансферът му в Анадолу Ефес през 2018 г. обаче преобрази както неговата кариера, така и пътя на клуба.

Кариерата на Ларкин в Ефес е изпълнена с трофеи, сред които най-силно се открояват 2 титли от Евролигата, 3 титли на Турция, 4 Суперкупи на Турция и една Купа на Турция.

От началото на сезон 2018/19, Ларкин е вторият най-добър реализатор в Евролигата, като същевременно се нарежда сред първите четирима играчи по коефициент на полезно действие и в топ седем по асистенции за същия период.

През изпълнения с контузии сезон 2025/26, Ларкин записа средно по 15.2 точки, 2.3 борби и 4.2 асистенции, със стрелба от 51% за две точки и 43% от далечно разстояние в 12 мача от Евролигата.

Преди началото на клубния сезон, Ларкин изигра ключова роля и за достигането на Турция до финала на ЕвроБаскет, записвайки средно по 11.6 точки, 3.7 борби и 5.1 асистенции на мач.

Сред най-запомнящите му се представяния бяха мачът с 23 точки и 9 асистенции срещу Сърбия, водена от Никола Йокич, а във финала за златото срещу Германия той завърши с 13 точки, 6 борби и 9 асистенции.

В кариерата си в Евролигата Ларкин има средни показатели от 14.8 точки, 2.6 борби и 4.6 асистенции за 29 минути на мач, с коефициент на полезно действие 17.3 – цифри, които го утвърждават като един от най-влиятелните гардове на своето поколение.

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Снимки: Imago