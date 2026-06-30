Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Брадли Бийл отказа опцията си и стана свободен агент

Брадли Бийл отказа опцията си и стана свободен агент

  • 30 юни 2026 | 11:15
  • 518
  • 0
Брадли Бийл отказа опцията си и стана свободен агент

Ветеранът Брадли Бийл отказа да продължи престоя си в Лос Анджелис Клипърс и няма да изпълни втората година от договора си с калифорнийския тим от НБА, след като отхвърли опцията в контракта си и стана свободен агент.

33-годишният гард, който е трикратен участник в Мача на звездите, подписа двегодишен контракт на стойност 11 милиона долара през юли 2025 година. Втората година от договора щеше да му донесе 5,6 милиона долара.

Бийл изигра едва шест мача за Клипърс през миналия сезон, тъй като още в началото на кампанията през ноември получи фрактура на тазобедрената става и повече не се появи на терена.

В негово отсъствие тимът, воден от старши треньора Тайрън Лу, започна с 6 победи срещу 21 поражения, но звездата Кауай Ленард го вдъхнови да завърши сезона с баланс от 42-40 и да се класира за плей-ин турнира за участие в плейофите, в който обаче калифорнийци отпаднаха в първия кръг след поражение от Голдън Стейт Уориърс.

За 14-те си сезона в НБА Брадли Бийл има 807 мача, в които е отбелязал средно по 21,4 точки, 4,3 асистенции и 4 борби с отборите на Вашингтон Уизардс (2012 до 2023 г.), Финикс Сънс (2023 до 2025 г.) и Клипърс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Още една голяма сделка в НБА! Джа Морант вече има нов отбор

Още една голяма сделка в НБА! Джа Морант вече има нов отбор

  • 30 юни 2026 | 11:00
  • 728
  • 0
Играем за едно знаме! Мъжкият национален отбор блести в ново видео

Играем за едно знаме! Мъжкият национален отбор блести в ново видео

  • 30 юни 2026 | 10:24
  • 552
  • 3
Националите по баскетбол на колички претърпяха второ поражение на Европейското първенство

Националите по баскетбол на колички претърпяха второ поражение на Европейското първенство

  • 30 юни 2026 | 06:43
  • 709
  • 0
Иван Алипиев: На 5 юли ще сме напълно готови да излезем и да си свършим работата

Иван Алипиев: На 5 юли ще сме напълно готови да излезем и да си свършим работата

  • 29 юни 2026 | 20:55
  • 1406
  • 0
Георги Ганчев пред Sportal.bg: Черно море винаги е съществувал, така че ще продължи да го има

Георги Ганчев пред Sportal.bg: Черно море винаги е съществувал, така че ще продължи да го има

  • 29 юни 2026 | 20:26
  • 3757
  • 8
Боби Младенов: Везенков ще даде много на отбора, но всеки от нас трябва да си изпълнява ролята

Боби Младенов: Везенков ще даде много на отбора, но всеки от нас трябва да си изпълнява ролята

  • 29 юни 2026 | 20:20
  • 1199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 7695
  • 51
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 1936
  • 3
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 6888
  • 11
Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

  • 30 юни 2026 | 12:16
  • 193
  • 0
Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
  • 1879
  • 11
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 6631
  • 5