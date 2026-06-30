Брадли Бийл отказа опцията си и стана свободен агент

Ветеранът Брадли Бийл отказа да продължи престоя си в Лос Анджелис Клипърс и няма да изпълни втората година от договора си с калифорнийския тим от НБА, след като отхвърли опцията в контракта си и стана свободен агент.

33-годишният гард, който е трикратен участник в Мача на звездите, подписа двегодишен контракт на стойност 11 милиона долара през юли 2025 година. Втората година от договора щеше да му донесе 5,6 милиона долара.

Бийл изигра едва шест мача за Клипърс през миналия сезон, тъй като още в началото на кампанията през ноември получи фрактура на тазобедрената става и повече не се появи на терена.

В негово отсъствие тимът, воден от старши треньора Тайрън Лу, започна с 6 победи срещу 21 поражения, но звездата Кауай Ленард го вдъхнови да завърши сезона с баланс от 42-40 и да се класира за плей-ин турнира за участие в плейофите, в който обаче калифорнийци отпаднаха в първия кръг след поражение от Голдън Стейт Уориърс.

За 14-те си сезона в НБА Брадли Бийл има 807 мача, в които е отбелязал средно по 21,4 точки, 4,3 асистенции и 4 борби с отборите на Вашингтон Уизардс (2012 до 2023 г.), Финикс Сънс (2023 до 2025 г.) и Клипърс.

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Снимки: Gettyimages