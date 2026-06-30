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  3. Още една голяма сделка в НБА! Джа Морант вече има нов отбор

Още една голяма сделка в НБА! Джа Морант вече има нов отбор

  • 30 юни 2026 | 11:00
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Още една голяма сделка в НБА! Джа Морант вече има нов отбор

Гардът Джа Морант ще се присъедини към Портланд Трейл Блейзърс и за пръв път ще играе в НБА за клуб, различен от Мемфис Гризлис.

26-годишният американец, който беше избран под номер 2 в драфта на новобранците през 2019 година, беше разменен за крилата Джерами Грант и Крис Мъри. Трансферът представлява сериозна заявка от страна на новия собственик на Трейл Блейзърс - Том Дъндън, чийто отбор в Националната хокейна лига (НХЛ) Каролина Хърикейнс спечели Купа "Стенли" по-рано през месеца.

Джа Морант се присъединява към тима от Портланд на позицията пойнт гард, където вече са деветкратният участник в Мача на звездите Деймиън Лилард, опитният Джру Холидей и обещаващият младок Скуут Хендерсън.

За седемте си сезона в НБА Морант има по 22,4 точки средно на двубой, но в последните три кампании е записал участие в едва 79 срещи заради контузии и наказания.

Това включва период от 25 мача, в който бившият играч на Гризлис не можеше да играе, след като се снима с пистолет по време на живо предаване в социалната мрежа Инстаграм, докато се вози на предната седалка в автомобил през март 2023 година. Само няколко седмици по-рано той изтърпя наказание от осем мача, дошло заради изваждането на огнестрелно оръжие в нощно заведение в Денвър, което също беше качено в социалните медии.

Санкциите костваха на най-добрия новобранец на годината за 2019-а общо около девет милиона долара, а през април 2025-а той заяви, че вече е свикнал с критиките.

През миналия сезон отборът на Портланд Трейл Блейзърс отпадна в първия кръг на плейофите в Западната конференция с 1-4 победи от бъдещия финалист Сан Антонио Спърс след четири поредни кампании, в които пропусна да влезе сред най-добрите 16 отбора в НБА.

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Снимки: Gettyimages

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