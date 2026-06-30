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  3. УС на БФ Борба разпореди проверка относно правоотношенията с трагично загиналата Жанет Немет

УС на БФ Борба разпореди проверка относно правоотношенията с трагично загиналата Жанет Немет

  • 30 юни 2026 | 08:43
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УС на БФ Борба разпореди проверка относно правоотношенията с трагично загиналата Жанет Немет

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) взе решение да бъде извършена проверка относно правоотношенията между федерацията и трагично загиналата състезателка от националния отбор Жанет Немет.

Проверката има за цел да установи и документира всички предприети от БФ Борба действия, свързани със спортноправния статут на състезателката, както и оказаната й институционална подкрепа в процедурата по придобиване на българско гражданство.

В обхвата на проверката ще бъдат включени всички решения на Управителния съвет, административни документи, кореспонденция и предприети действия, свързани с подготовката на Жанет Немет като състезател на България, включително осигуреното държавно финансиране, участието й в тренировъчния процес на националния отбор по борба за жени и действията по придобиването на български документи за самоличност.

След приключване на проверката Управителният съвет ще бъде запознат с резултатите и при необходимост ще предприеме последващи действия в рамките на своите правомощия. С резултатите от проверката своевременно ще бъде запознато и ръководството на Министерството на младежта и спорта.

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