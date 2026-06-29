Иван Алипиев: На 5 юли ще сме напълно готови да излезем и да си свършим работата

Крилото на националния ни отбор Иван Алипиев изрази увереност, че тимът ни ще бъде готов за предстоящия двубой с Норвегия в Ботевград от предвалителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

"Мисля, че сме готови независимо от ситуацията. Разбира се, с нас е и най-добрият играч в Европа, но аз винаги съм казвал, че ние сме такъв състав, че можем да победим всеки. Излизаме във всеки мач да победим. Смятам, че на 5 юли ще сме напълно готови да излезем и да си свършим работата", сподели Алипиев.

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Снимки: Sportal.bg