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Боби Младенов: Везенков ще даде много на отбора, но всеки от нас трябва да си изпълнява ролята

  • 29 юни 2026 | 20:20
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Гардът на националния ни отбор Борислав Младенов вярва, че момчетата на селекционера са готови за решаващия двубой с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Нашите национали ще търсят победа с 10 или повече точки срещу "викингите", за да преодолеят предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

"Готови сме за мача с Норвегия. Знаем какво трябва да стане, знаем с колко трябва да бием, готови сме да спечелим мача с нужните точки.

Това е баскетбол, може да биеш с 10, може с 15, може с 20 точки, никой не знае. Имаме доста големи шансове да бием с над 10 точки.

Везенков ще даде много на отбора, но всеки от нас трябва да си изпълнява ролята. Не може да разчитаме само на него, понеже всички ще са залепени за него, както знаем. Всеки от нас трябва да си свърши работата индивидуално, за да може да бъде по-лесно на всички", сподели Младенов.

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Снимки: Sportal.bg

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