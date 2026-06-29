Миро Васов: Везенков винаги е нужен на отбора, с него ще ни бъде още по-лесно срещу Норвегия

Националът Мирослав Васов коментира подготовката за предстоящия двубой с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 и присъствието в тима ни на Александър Везенков.
"Мисля, че дотук провеждаме една ползотворна подготовка. Много неща извлякохме от мачовете с Македония, мисля, че сме подготвени за мача с Норвегия и ще дадем всичко от себе си.
Атмосферата в отбора наистина е много добра, всички се разбираме много добре помежду си. Мисля, че ще играем добре. Везенков винаги е нужен на отбора, той е най-добрият играч в Европа, с него ще ни бъде още по-лесно да победим.
Мисля, че не трябва да започваме мача както в Норвегия. Бяхме много сковани, бяхме много притеснени като че ли. Сега трябва просто да се отпуснем, да играем нашата игра и нещата ще се получат", каза крилото на Рилски спортист.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg